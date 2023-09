“Hell’s Kitchen Famosos” já tem data de estreia. Começa no próximo mês

A nova edição do “Hell’s Kitchen”, agora com famosos, está para chegar à SIC. A data de estreia já foi divulgada. O programa começa a 8 de outubro.

A nova temporada do “Hell´s Kitchen”, desta vez com famosos, já tem data de estreia. O programa, conduzido pelo chef Ljubomir Stanisic, vai para o “ar” a 8 de outubro. A informação foi avançada pela página oficial do canal.

O formato vai regressar à SIC, mas, desta vez, como nunca visto: os concorrentes são celebridades. A N-TV revelou os primeiros concorrentes a participar no desafio. Diogo Amaral, Lourenço Ortigão, Ana Garcia Martins e Pedro Fernandes são alguns dos nomes.

De relembrar que a SIC foi obrigada a tomar medidas no controlo de fugas de informação após a N-TV revelar os primeiros concorrentes confirmados. Para isso, o canal gravou várias finais.

“O naipe de famosos que temos cumpriu bem o seu papel e nós, acautelando as vossas investigações, gravámos vários finais”, assegurou o diretor de programas da SIC, Daniel Oliveira.

“O próprio vencedor ou vencedora só vai saber que o é no momento em que estiver a passar na televisão”, referiu ainda o também apresentador do programa de fim de semana “Alta Definição”.