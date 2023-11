“Hell’s Kitchen Famosos”: Pedro Fernandes é expulso e concorrente desiste do programa

Neste domingo, 26, a cozinha do “Hell’s Kitchen Famosos” perdeu dois concorrentes. Pedro Fernandes foi expulso e Cláudia Semedo desistiu.

A noite de domingo, 26 de novembro, foi de muitas emoções no “Hell’s Kitchen Famosos”. A cozinha do programa ficou mais vazia e perdeu mais dois concorrentes: um foi expulso, outro desistiu.

Pedro Fernandes foi o participante expulso do programa e teve que entregar a jaleca ao “chef” Ljubomir Stanisic.

“Não é um dia de derrotas, sabes? Acho que é, para mim, um dia de vencedores, de grandes vitórias e de grandes alegrias. E tu teres chegado até aqui, é uma grande alegria. Acho que superaste todas as minhas expectativas até hoje. Nunca pensei nem imaginei ter-te aqui”, disse Ljubomir.

Após a expulsão, Cláudia Semedo decidiu abandonar o formato por motivos profissionais.

“Há muitos atores que trabalham em restaurantes e a vida de um ator é imprevisível. Muitas vezes eles têm de pedir folgas para ir a audições e coisas inadiáveis e muito importantes. Hoje, como não me sinto capaz de lhe pedir uma folga porque não posso vir na próxima semana, vou dar uma folga a toda a gente e não há ninguém a sair. Saio eu, ‘chef’, pode ser? Eu amo estar aqui na cozinha, mas a minha vida profissional chama-me para um compromisso inadiável. Volto no final para ajudar no que for preciso”, disse a atriz.

“Estás a partir-me o coração. Para mim és a maior guerreira. És a minha finalista”, afirmou “Ljubo”