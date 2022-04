“Hell’s Kitchen”: Ljubomir Stanisic expulsa Raúl do programa da SIC

Aí está a primeira expulsão do “Hell’s Kitchen”, da SIC: o “chef” Ljubomir Stanisic expulsou o concorrente Raúl, da equipa azul.

Segundo programa, primeira eliminação. Raúl já não é concorrente do “Hell’s Kitchen”, depois de neste domingo ter sido expulso do programa conduzido pelo “chef” Ljubomir Stanisic na SIC.

No confronto final com João e Ricardo, o cozinheiro, de 57 anos, que revelou várias falhas técnicas na primeira emissão, não levou a melhor e acabou mesmo por abandonar o programa de domingo à noite do terceiro canal.

Ljubomir Stanisic foi claro a justificar a Raúl porque expulsou o concorrente: “Faltou-te humildade, organização e não te consegui ensinar nada”, lamentou o “chef”.

Raúl discordou e garantiu que aprendeu “bastante” com o apresentador do “Hell’s Kitchen”.