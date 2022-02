“Hell’s Kitchen” (SIC): Viktoriia denuncia comportamento de colega

O último episódio de “Hell’s Kitchen”, na SIC, este domingo, 6 de fevereiro, ficou marcado por revelações fortes da concorrente Viktoriia.

Além da expulsão de Rafael do programa, a concorrente fez uma revelação que também marcou a emissão do formato. O grupo de participantes ficou alojado numa casa durante as gravações do programa e, de acordo com Viktoriia, foram feitas festas com álcool à mistura e que terminaram com Pedro a enviar mensagens de cariz sexual a várias colegas.

“Pedro, não é só seres bonito para as câmaras […]. Em vez de andares a mandar mensagens para as gajas a convidá-las para […] convida-as para estudar”, começou por dizer Viktoriia, de 30 anos, em frente a todos.

Surpreendido com as palavras da concorrente, Ljubomir Stanisic disse: “Que grande, Viktoriia! Acabaste de trazer à tona todos os problemas da tua equipa. Parabéns. Dá-me um abraço. É isso mesmo, miúda. É assim que fala!”.

De seguida, a participante voltou a falar do tema mas, desta vez, sozinha com câmaras: “Foi uma situação muito feia ontem à noite e o Rafael também se passou um bocado com o Pedro. Em relação ao Pedro é muito feio o que ele anda a fazer a mandar mensagens basicamente a todas as raparigas”.

Também Olga, de 41, confirmou as mensagens de Pedro: “Fui a primeira a receber mensagens e piropos e… basta ser mulher!”.

Confrontado com as acusações, o concorrente, de 34, acabou por se justificar: “Essa é boa. De vez em quando nós bebemos álcool, né? E um gajo está sozinho e elas também são solteiras”.