Henrique Feist vai ser jurado do “Dança Comigo”

O encenador e ator Henrique Feist é a mais recente “aquisição” do júri do programa de domingo da RTP1 “Dança Comigo”.

Henrique Feist junta-se, desta forma, a Noua Wong, Sónia Araújo e Filipe La Féria no papel de jurado para as grandes decisões da semana no “Dança Comigo”.

No espetáculo de dança dos domingos à noite da RTP1 já estão garantidas as atuações de Mia Rose e João Mota na pista; mas a influenciadora digital e o ator vão ter a companhia de outros dois rostos conhecidos dos portugueses: a intérprete Isabel Figueira e o alfaiate Paulo Battista, que prometem empenhar-se ao máximo.

O vencedor do passado domingo foi o ator Tiago Castro, mais conhecido pelo papel de “Crómio”, dos “Morangos com Açúcar”, que vão regressar à TVI para novas temporadas.