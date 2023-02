Henrique Garcia lembra relação com Manuela Moura Guedes

Henrique Garcia lembrou, esta quinta-feira, 9 de fevereiro, a relação amorosa que manteve de forma discreta com Manuela Moura Guedes há muito tempo.

O jornalista esteve como convidado no programa “Goucha”, da TVI. Durante a conversa, o comunicador recebeu o testemunho de Manuel Moura Guedes, ficando surpreendido com as imagens.

“Poucas pessoas sabem que nós tivemos uma vida em comum no princípio da minha carreira e tu foste para mim uma ajuda preciosíssima”, disse a jornalista e pivot no vídeo.

De seguida, Henrique Garcia recordou o relacionamento. “A nossa vida íntima começou na altura em que ela deixa o entretenimento na RTP, foi um processo difícil, a Maria Elisa fez-lhe a vida negra”, contou.

“No dia em que ela vai entrar para a redação, eu chego ao pátio e ela estava lá e diz-me que não consegue entrar. […] Para entrar na redação tive de lhe dar a mão senão ela não entrava”, lembrou.