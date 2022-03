Herman José lamenta a morte do realizador Nuno Teixeira, que fez “Vila Faia” ou “O Tal Canal”

Nuno Teixeira, o realizador da primeira telenovela portuguesa, morreu esta quarta-feira, aos 76 anos.

O realizador de “Vila Faia” e “O Tal Canal” (RTP) morreu na sequência de insuficiência respiratória, avançou o jornal “Expresso”.

Nas redes sociais, diversas figuras públicas já se despediram e reagiram à morte de Nuno Teixeira, entre elas, o humorista Herman José.

“Tivemos sempre uma ligação cordial e perfeita. Só discutimos uma vez quando eu insisti que incluíssemos o blooper do Engenheiro Carlos Saraiva da Euromíssil no alinhamento do nosso ‘Tal Canal’. Achava ele que assumir a fragilidade, seria pouco ortodoxo e nada profissional. E tinha razão à luz das regras da época. Mesmo assim insisti na temeridade, por achar que o prazer que provocava no nosso público fiel, compensaria a mancha na pureza técnica do produto final. Acabou por ceder. E mais tarde por adorar a ideia. A partir desse momento, sempre que dizia ‘mata’, ele acrescentava ‘esfola’”, recordou.

De recordar que Nuno Teixeira realizou ainda “Sabadabadu”, “Chuva na Areia” ou “Passerele”, “Humor de Perdição” e “Casino Royal”.