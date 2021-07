Herman José regressa ao ecrã com “Cá Por Casa”

O comediante regressa ao ecrã, esta quarta-feira, às 22h49, com a estreia de mais uma edição do programa da RTP1 “Cá Por Casa”. Os primeiros convidados já foram revelados.

O formato televisivo apresentado por Herman José regressa muito em breve aos serões da estação pública com o cenário renovado, com fortes inspirações pop art, e convidados como Vitor Kley, Marisa Liz, Rita Ferro e Sérgio Rossi.

No “talk show” serão apresentados o novo álbum do músico brasileiro Vitor Kley, “A Bolha”, a mais recente música de cantor português Sérgio Rossi, “Bandida”, o livro “Os Pássaros Cantam em Grego” de Rita Ferro e ainda as novidades da nova temporada de “The Voice Portugal” reveladas pela mentora Marisa Liz, sempre com humor à mistura.