Hernâni Carvalho mostra carro vandalizado durante as férias

Hernâni Carvalho não começou as férias da melhor maneira. O apresentador da SIC viu a sua viatura ser vandalizada e partilhou a imagem nas redes sociais.

Um período que deveria ser de descanso acabou por se revelar… num pesadelo. De férias da SIC, Hernâni Carvalho esperava descansar junto da família e repor energias, mas acabou por ser surpreendido de forma negativa.

O jornalista e apresentador partilhou com os seguidores uma imagem do carro vandalizado: o espelho do lado do condutor foi totalmente partido.

Ainda assim, Hernâni Carvalho assegurou que não vai perder o descanso, apesar deste incidente. “Nada estraga férias”, assegurou o profissional da SIC.