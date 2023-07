Herói em Espanha: Namorado de Maria Cerqueira Gomes salta para a arena e salva colega de um touro

Cayetano Rivera, namorado de Maria Cerqueira Gomes, é um “herói” em Espanha depois de saltar para dentro da arena e acudir um colega, durante a apresentação de Roca Rey em Santander.

Cayetano Rivera é a notícia do momento em Espanha e virou “herói” no país vizinho: tudo porque acudiu um colega numa arena em Santander e enfrentou um touro.

Na Plaza de Santander, Roca Rey teve que ser medicamente assistido na primeira apresentação e, quando apareceu o segundo touro, passou por momentos de horror ao ser quase esmagado. A praça ficou em choque e o animal chegou mesmo a encostar Roca à parede, avançou o canal espanhol “Antena 3”.

Os amigos de Roca tentaram ajudar, mas sem sucesso. Foi então que Cayetano Rivera, atual namorado de Maria Cerqueira Gomes, entrou em cena. O espanhol saltou para a arena em troco nu, sem capa. Apesar de ter conseguido despistar o touro, acabou por tropeçar e cair. Nesse momento, o animal virou-se contra Rivera.

As imagens divulgadas pela mesma publicação são chocantes, mas nenhum dos toureiros ficou gravemente ferido. Cayetano teve uma costela fraturada, mas já se encontra em recuperação.

Apesar do susto, Roca triunfou no final da apresentação e recorreu às redes sociais para agradecer o apoio incansável do colega: “Cayetano, quero agradecer-te por teres mostrado o teu companheirismo e o desprezo pela vida para salvar a minha”, escreveu nas histórias do Instagram.