“Hoje é Domingo!” estreou-se na RTP1: “Estamos mais calmos, mas divertidos”, dizem os apresentadores em entrevista

Vera Fernandes e João Paulo Rodrigues reencontraram-se sete anos depois no novo programa de fim de semana da RTP1, “Hoje É Domingo!”

Esta cara não me é estranha: a expressão pode aplicar-se a João Paulo Rodrigues (Jota) e Vera Fernandes que, depois de em 2013 terem conduzido o programa “OK KO” para a TVI, voltaram a estar juntos, agora na RTP1, em “Hoje É Domingo!”, que se estreou ontem à tarde e juntou humor, muita música, jogos inovadores e convidados especiais.

A N-TV entrevistou os dois comunicadores, que garantem estar preparados para o novo desafio. “Estamos muito entusiasmados com este projeto. Anos depois, reencontramo-nos num programa com a nossa cara: surpresas, jogos, música, e que vai refletir muito aquilo que somos”, começa por afirmar Vera Fernandes. Jota concorda: “As expetativas são as melhores. Temos um formato fixe e divertido, muito variado, que é sempre diferente de semana para semana. Há muito boa energia e ainda temos uma bandazorra!”, promete.

Os dois apresentadores garantem que, sete anos depois do “OK KO”, na TVI, continuam afinados e em sintonia. “Ficámos amigos e agora reencontro a Vera já com um filho, acho que estamos mais calmos, mas continuamos divertidos”, defende o também músico.

“Estamos mais velhos e mais experientes, e, tendo em conta tudo o que fizemos desde que terminámos o ‘OK KO’, estamos preparados para fazer ainda melhor”, acrescenta a animadora de rádio.

João Paulo Rodrigues terminou contrato de exclusividade este ano com a SIC, embora ainda possa ser visto na série “Golpe de Sorte”. Seguro na RTP1 depois de ter gravado “Missão: 100 Por Cento Português”, com Vera Kolodzig, o ator destaca à N-TV “estes tempos de incerteza” com a Covid-19, que já o fizeram, inclusivamente, “adiar muitos espetáculos” com o colega e amigo Pedro Alves, com quem faz a dupla “Quim Roscas e Zeca Estacionâncio”. “Qualquer pessoa pensa na sua vida nesta altura. Tenho amigos músicos, atores ou técnicos que estão a viver dificuldades e estamos todos preocupados”.

Já Vera Fernandes, tal como Vasco Palmeirim no “Joker” ou no “The Voice Portugal”, foi “libertada” pela Media Capital da Rádio Comercial para colaborar com a concorrência: “Apoiaram-me a cem por cento, sabiam que era algo que eu queria muito”, justifica a animadora das manhãs da emissora líder em Portugal.