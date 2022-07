Homem morreu depois de queda em concerto de The Weeknd

Um homem perdeu a vida depois de ter caído das escadas rolantes, durante um concerto do cantor The Weeknd, em Filadélfia, nos Estados Unidos. O fã sofreu um traumatismo craniano.

A morte do homem aconteceu a 14 de julho num dos espetáculos da digressão do artista canadiano. Segundo a “Variety”, o admirador do intérprete tinha 32 anos e foi levado para o hospital.

Contudo, o homem acabou por morrer na unidade de saúde. De acordo com a informação divulgada pelo Philadelphia Inquirer, não existem suspeitas de crime, ou seja, tratou-se de um acidente.

As autoridades norte-americanas suspeitam que a queda acidental tenha ocorrido quando este homem se encontrava a sair das instalações do estádio Lincoln Financial Field, antes da meia-noite.

The Weeknd ficou conhecido por dar voz a temas como “Blinding Lights”, “Save Your Tears”, “Call Out My Name”, “I Was Never There”, “The Hills”, “Earned It”, “I Feel It Coming”, entre outros.