Homens desnudados, cavalos e música: foram assim os anos de Madonna em Lisboa

Madonna celebrou o 65.º aniversário numa festa no Palácio do Grilo, em Lisboa, com um grupo de amigos e muitas excentricidades.

A “rainha da pop” esteve em Portugal na semana passada para celebrar o 65.º aniversário. Madonna convidou um grupo restrito de amigos para uma festa excêntrica no Palácio do Grilo, em Lisboa, na qual não faltaram homens seminus a cavalo e muita música.

Durante o dia, a artista feminina que mais marcou o mundo da música nos últimos 40 anos passeou-se de barco com a família pelo rio Tejo.

“É ótimo estar viva e incrível dançar e celebrar o meu aniversário”, começou por escrever a artista nas redes sociais.

Seguiu-se um agradecimento a Portugal, onde morou em 2019 com os filhos. “Obrigado Lisboa e a todos os que tornaram isto possível”.

Para as celebrações foi ainda escolhido um restaurante na zona de Alfama, em Lisboa. Madonna partilhou vários registos do momento nas redes sociais, nos quais era possível ver que, além de amigos, David Banda, Rocco – que celebrou em Portugal o 23.º aniversário – Mercy James, e as gémeas Estere e Stella, filhos da cantora pop, também estiveram presentes.