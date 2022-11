Houve ou não estalo no “BB”?: Marta Cardoso afirma que não há imagens da alegada “bofetada” de Mafalda a Diogo

Marta Cardoso afirmou que a TVI não tem a certeza de que a alegada “bofetada” de Mafalda a Diogo tenha ocorrido porque as restantes câmaras do programa “Big Brother” (TVI) estavam desligadas.

No Twitter começaram a surgir imagens de uma conversa entre Mafalda e Diogo na qual é abordada a alegada “bofetada” da concorrente ao colega de casa. Ao que tudo indica, os dois estavam a fazer uma atividade quando a jovem lhe deu um “estalo”.

Apesar da polémica, a apresentadora do “Extra” esclareceu que não há imagens deste episódio. “Não temos as imagens porque as outras câmaras não estavam a gravar”, contou, em direto, no espaço em que se comenta tudo o acontece na “casa mais vigiada do país”.

Por sua vez, Zé Lopes comentou o pretenso gesto de Mafalda Diamond, referindo que “cabe ao Diogo” perceber se aceita, ou não, este “abuso” por parte da concorrente. “Se é certo que a Mafalda teve este reflexo e este gesto, nós podemos considerar errado, porque à partida não é assim que deve agir com um colega, mas quantos de nós não o fazemos? Cabe ao Diogo se permite esse tipo de abuso ou não”, disse.

A jovem tem estado no centro das atenções dentro do “reality show”. É que, recentemente, a jogadora teve um ataque de ansiedade e começou a chorar no meio da cozinha do “Big Brother”.

“Estou farta de ter um gajo a azucrinar a cabeça de toda a gente nesta casa e de acharem piada”, desabafou sobre Miguel Vicente.