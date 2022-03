Hugo Andrade completa um ano na direção da TVI: “Foi um ano estranho para todos nós”

“Felicidade por juntar-me a um enorme projeto, pelo desafio que representava, pela possibilidade de trabalhar com pessoas que admiro. E esperança pela mudança que é sempre um novo começo”.

“Passou um ano, um ano estranho para todos nós, e tanta coisa se passou neste ano.

Os últimos 365 dias foram difíceis para todos mas este passo que dei há precisamente um ano ajudou a que os meus 365 dias tenham sido um pouco melhores”, acrescentou.

Agradeço ao Nuno Santos por me ter trazido para esta aventura e agradeço a todos os meus colegas da TVI pela forma como me receberam, pelo respeito e carinho com que me tratam e pelo prazer que tenho em fazer esta caminhada com eles”, concluiu Hugo Andrade.