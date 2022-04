Hugo Andrade é o novo diretor de Conteúdos e Inovação da TVI integrando a, partir desta segunda-feira, a equipa do diretor de Programas, Nuno Santos.

Com 52 anos, Hugo Andrade chega à estação de Queluz de Baixo depois de ter sido diretor de Programas da RTP (2011 e 2015), sendo responsável por projetos marcantes como o “The Voice”, “Got Talent” ou a série “Bem Vindos a Beirais”.

Para Nuno Santos, “a chegada de um quadro com o conhecimento em todos os domínios do processo de criação de conteúdos e a capacidade de agregação do Hugo é um novo sinal da mudança que estamos a concretizar na TVI. Não podia estar mais satisfeito por este reencontro com uma pessoa com quem partilhei momentos inesquecíveis”.

https://www.instagram.com/p/B9PMxWwHCBN/

Hugo Andrade, que foi fundador da TVI nos anos 90, fala do regresso: “Ser parte da mudança da TVI é o maior desafio do mercado para um profissional. Chego para somar com a minha experiência, mas acima de tudo com o foco na inovação. A nossa indústria mudou muito e é preciso estar à frente dos tempos”.

Depois de Pedro Ribeiro, a chegada de Hugo Andrade insere-se na renovação das áreas de Conteúdos e Antena da TVI. Durante o mês de março a equipa, com os novos reforços e com o núcleo duro que já está na empresa, ficará fechada.

Recorde-se que Hugo Andrade é filho de Luiz Andrade, antigo realizador da estação pública, já desaparecido e irmão da apresentadora da RTP Serenella Andrade.

LEIA TAMBÉM: