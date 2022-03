“Casados à Primeira Vista”: Hugo e Inês celebram data especial

Hugo e Inês são os únicos concorrentes que continuam juntos após a renovação de votos na segunda edição de “Casados à Primeira Vista” (SIC).

O ex-concorrente, que se casou no passado dia 21 de julho, falou sobre a experiência no programa da SIC e assinalou os seis meses de casamento.

“Efetivamente não tenho palavras que possam descrever a minha vivência nos últimos tempos”, referiu na descrição de uma fotografia publicada na conta de Instagram, na qual surge com Inês.

https://www.instagram.com/p/B7mWNdKH-Vc/

Hugo sublinhou ainda que, atualmente, é um “homem ainda melhor” do que aquele que era no início do “Casados à Primeira Vista”. “Hoje sei que sou feliz. Hoje e sempre, estou grato”, acrescentou.

“Tenho de agradecer todas as abordagens, todas as mensagens, todos os reconhecimentos e incentivos que me foram dirigidos. Agradeço igualmente a todos os meus familiares que sempre me apoiaram nesta minha decisão […]. Agradeço à Inês todos os esforços que fez para remar ao meu lado”, concluiu.