Hugo Tabaco é o primeiro expulso do “Big Brother Famosos”

Hugo Tabaco foi o primeiro participante expulso do “Big Brother Famosos”. O DJ foi escolhido por 75 por cento dos telespetadores. Uma percentagem esmagadora: os portugueses decidiram na noite deste domingo expulsar Hugo Tabaco da “casa mais vigiada do país” e o DJ reuniu 75 por cento dos votos. A salvo da expulsão ficaram quatro mulheres: Liliana (25 por cento), Jaciara (16 por cento), Marta Gil (quatro por cento) e Catarina Siqueira (três por cento). O DJ teve uma participação muito discreta no jogo e apenas se evidenciou numa discussão com Nuno Homem de Sá, que o acusou de “andar a falar mal pelas costas”.