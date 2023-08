“I Love Portugal”: Conheça os convidados do próximo domingo

O “I Love Portugal” voltou aos ecrãs no passado domingo, 30 de julho. O próximo programa conta com Aurea e Nélson Évora no papel de “capitães”.

Desde o dia 30 de julho que as noites de domingo ganharam outra animação, uma vez que ficaram marcadas com o regresso do programa “I Love Portugal”, transmitido pela RTP1.

A dupla de apresentadores Filomena Cautela e João Paulo Rodrigues coloca à prova a cultura nacional dos participantes, através de jogos diversificados.

No próximo domingo, 13 de agosto, Aurea será a “capitã” da equipa vermelha, composta por Pedro Granger, Manuela Couto e José Manuel Monteiro no lugar de convidados. Por outro lado, Nélson Évora assume o papel de “capitão” na equipa verde e terá Inês Castel-Branco, Rebeca e Tiago Aldeia como convidados.

Inês Castel-Branco vai surpreender no “jogo de ‘Concentração Máxima’, uma das grandes novidades desta nova temporada”, pode ler-se em comunicado, e Pedro Granger vai dar luta no jogo “Rei do Desenho”.