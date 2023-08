“I Love Portugal”: Descubra quem vão ser os convidados do próximo domingo

Já se sabe quem serão os próximos convidados do “I Love Portugal”, no próximo domingo à noite, dia 27 de agosto, na RTP1.

O próximo domingo, dia 27 de agosto, na RTP1, é marcado por mais uma noite de diversão com o “I Love Portugal”, o programa que coloca à prova os conhecimentos de geografia dos participantes.

Como é hábito, o formato apresentado por Filomena Cautela e João Paulo Rodrigues vai receber convidados especiais. E já são conhecidos.

Para liderar as equipas, Aurea apresenta-se para “capitã” na formação vermelha e na equipa verde será José Carlos Pereira o “capitão”. Os convidados Augusto Canário, Raquel Tavares e Bruno Cabrerizo, da equipa vermelha, vão enfrentar a equipa verde que será composta por Inês Herédia, Carlão e Joaquim Monchique.

No jogo “Adivinha a Música”, Augusto Canário irá assumir e surpreender ao fazer uma música dedicada ao programa. Bruno Cabrerizo e Inês Herédia irão enfrentar-se no jogo “Vamos à Bola”, no qual terá um árbitro, que será a grande surpresa da noite.

Neste domingo, o programa “vai contar com muita música e a participação de um convidado surpresa do mundo do futebol”, lê-se em comunicado.