“I Love Portugal”: Saiba quem vão ser os convidados do próximo domingo

O “I Love Portugal” voltou aos ecrãs no passado domingo, 30 de julho. O próximo programa conta com Marta Gil e José Carlos Pereira no papel de capitães.

O “I Love Portugal” voltou aos ecrãs no passado domingo, 30 de julho. O programa, que costuma conquistar os portugueses, promete jogos diversificados e convidados especiais muito animados. “I Love Portugal” testa a cultura nacional dos participantes.

No próximo domingo, 6 de agosto, os “novos capitães assumem a liderança das equipas e novos convidados vão competir entre si”, pode ler-se em comunicado divulgado pela RTP1.

Marta Gil será a capitã da equipa vermelha, composta por Cecília Henriques, Aldo Lima e Gisela João no lugar de convidados. Por outro lado, José Carlos Pereira assume o papel de capitão na equipa verde e terá Joana Amaral Dias, Chef Diogo Rocha e a Tia Cátia como convidados.

Nesta edição, João Paulo Rodrigues assumiu o lugar de Vasco Palmeirim. Em declarações à N-TV, Filomena Cautela lançou vários elogios ao novo parceiro do programa: “É um privilégio enorme estar a fazer este programa e estar ao lado do ‘Jota’, porque é muito divertido. Quando começamos a trabalhar em duplas há sempre uma surpresa inicial, um ritmo e uma forma de estar que tu não conheces, e a alegria e a forma de estar do ‘Jota’ são tão contagiantes que mesmo que esteja deprimida ele é mesmo uma lufada de ar fresco”.