“All Together Now”: As primeiras imagens do novo programa de Cristina

Cristina Ferreira partilhou, este sábado, 16 de janeiro, as imagens do novo programa que vai apresentar na TVI: “All Together Now”.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI divulgou o vídeo promocional do concurso musical que vai apresentar. No perfil de Instagram, a apresentadora agradeceu à equipa de gravação o esforço.

“Aqui está a promo. O ‘All Together Now’ está a chegar. Obrigada à equipa de gravação que aguentou o frio e o vento no topo do Altice Arena. E ao Filipe Terruta por me aturar até ficar perfeito”, escreveu.

Diversos internautas elogiaram o novo programa que aí vem. “Um programa que sigo no outro canal… estrangeiro mas que adoro! Ainda bem que vem para Portugal. Vai ser um estrondo!” comentou um fã. “O futuro”, disse outro.

A comunicadora já tinha revelado que as gravações dos castings estavam a decorrer no Altice Arena, em Lisboa. “Estamos a terminar os castings. Se tens talento para cantar, sozinho, em dupla ou em grupo, inscreve-te”, acrescentou.

No fim de semana, Cristina Ferreira alertou de que estava a trabalhar para apresentar a melhor forma física no dia de estreia de “All Together Now”.