Implacável. Salvador Martinha arrasa “Big Brother Zoom” e fala em “bullying”

O país inteiro comenta a estreia do “Big Brother Zoom” e o humorista não é excepção: Salvador Martinha foi implacável com o programa da TVI.

“Devia chamar-se de BB Bullying”, começou por dizer nas redes sociais. “O bullie, muitas vezes, não é aquele que está no centro do problema, é o gajo que está a ver e que se está a deleitar com o problema. E é isto que a TVI fez”, acrescentou.

Na opinião do conhecido humorista, o formato de Cláudio Ramos perdeu uma oportunidade. “A TVI tinha uma oportunidade de espetar 18 pessoas numa casa que tivessem algum relevo, mas não… O programa, apesar de ser em 2020, eu senti que é um programa moderno para 2005… o pastor com sotaque, a vendedora ambulante que é analfabeta”, concluiu.