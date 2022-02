Impressionante. Amputado, Diogo Carmona faz manobra com skate

Depois do acidente com um comboio, que lhe amputou o pé esquerdo, o jovem ator voltou à sua grande paixão: os skates.

Esteve durante várias semanas internado num hospital, depois do acidente com um comboio que lhe amputou o pé esquerdo mas, algum tempo depois da recuperação da cirurgia, o jovem ator voltou às manobras com um skate.

“A divertir-me”, legendou Diogo Carmona que, apesar de debilitado, mostrou grande habilidade nesta modalidade radical.

Recentemente, o jovem fez um balanço do ano que passou: “Mais um ano a passar, este marcado por alguns capítulos mais infelizes, outros mais marcantes. Com tempo aprendemos que a ignorância se transforma em sabedoria, descobrimos os luxos e os bens essenciais da vida. Aprendi que a família é o nosso pilar. E que é difícil quando não podemos confiar nela. Aprendi que somos iludidos pela comunicação social, e que a imensidão da sabedoria no final de contas é irrelevante”, resumiu.