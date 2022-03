Inédito: António Costa partilha foto de infância ao lado da mãe

View this post on Instagram

Vivemos tempos difíceis de confinamento e afastamento físico. Mas não de afastamento social e emocional. Não podemos sentir o abraço físico que gostávamos de sentir, especialmente hoje, das nossas Mães. Mas podemos dizer-lhes: Feliz Dia da Mãe! #antoniocosta #primeiroministro #xxiigoverno #republicaportuguesa #diadamae #portugal (Foto: Victor Palla)