Inês Aires Pereira descansa fãs com estado de saúde: “Está tudo bem!”

Depois do descolamento da placenta, Inês Aires Pereira descansou, nesta quinta-feira, os amigos e seguidores numa mensagem nas redes sociais.

Há alguns dias a atriz Inês Aires Pereira sofreu um descolamento da placenta, o que a fez apanhar um susto com a recente gravidez e a levou a abandonar o programa da TVI “Cristina ComVida” e a seguir para o hospital. Agora, a intérprete de “Para Sempre” quis sossegar os amigos e seguidores.

“Está tudo bem! Não me falta nada!”, começou por escrever nas redes sociais.

“Agora é só paciência para deixar o corpo fazer o que tem de fazer e voltar à vida normal. Esperemos! Até lá sou grata por ter tanta sorte e tanto amor!”, rematou Inês Aires Pereira.

Recorde-se que no vídeo no qual anunciou a gravidez, pode ver-se a altura em que o namorado, David Ferreira da Silva, pega no teste, enquanto a intérprete, de 32 anos, deixa uma mensagem dirigida à bebé.

Inês Aires Pereira já é mãe da pequena Alice, de apenas um ano.