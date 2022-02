Inês Aires Pereira: “Ser mãe de um rapaz vai ser diferente”

A atriz Inês Aires Pereira vai ter o segundo filho em março, que se junta a Alice. O susto com o início da gravidez já passou e seguem-se umas férias nas Seychelles.

O princípio da gravidez de Inês Aires Pereira começou com um susto: a atriz deixou o programa de Cristina Ferreira e foi para o hospital com um descolamento da placenta, mas a gestação já está a correr bem. Recorde-se que, antes de entrar em direto, a artista começou a sangrar e, com o hospital cheio, foi socorrida por um segurança, que a colocou de imediato num serviço médico.

“Tivemos aquele susto com o descolamento da placenta, mas o bebé já colou, graças a Deus. Fizemos agora uma ecografia e está ótimo. Daqui a uns meses é como diz o meu homem: ‘amorzinho, vamos por capacete e levar porrada’, mas estou ótima”, refere a atriz à N-TV, à margem da apresentação da nova novela da TVI “Para Sempre”.

Na trama, “Inês AP”, como é conhecida no meio, vai ter o nome da filha. “A minha personagem chama-se ‘Alice’ e isso tem um sabor especial. Quando o autor me disse respondi: ‘o quê?’. Foi bonito, foi especial, portanto espero que a próxima personagem que faça se chame ‘Joaquim’ (o nome do filho que está a caminho)”, diz, na brincadeira. “É o nome do tio do David (o namorado) que já não está cá e foi muito especial para ele, tal como a minha tia, que foi praticamente minha avó: os nomes do rapaz e da rapariga já estavam mais que escolhidos”, lembra.

Nesta novela, já é visível a barriga da artista, algo que a produção teve de preocupação de esconder: “Gravar com barriguinha? Pensei que não ia ver-se tão depressa, mas começou logo a perceber-se! Tentámos disfarçar, porque há planos que metem um objeto mesmo em frente à barriga, fez-se”.

Ser mãe de um rapaz prepara-se para ser um desafio. “Vai ser diferente, não sei se vai ser tão giro! Queria outra menina e não sou ligada a rapazes. Mas dizem que são mais ligadas às mães, pelo menos vai ficar junto a mim, todo querido, a chamar-me ‘mamã’”, imagina.

A filha, Alice, já desconfia o que aí vem. “Sabe que está aqui um bebé e diz ‘Quinho’, ‘Quinho’. Acho que ela é de ciúmes e vai ser lixada. Já mexe na barriga e quando o bebé não mexe faço eu o movimento e ela fica espantada”.

O nascimento de Joaquim está previsto para março mas, antes, a atriz e o namorado vão descansar para as Seychelles. “Vai ser uma semana para namorar com o meu homem, sem Alice, é para dormir e comer”, conclui Inês Aires Pereira.