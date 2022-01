Inês Castel-Branco deixa SIC ao fim de oito anos

Inês Castel-Branco disse adeus à SIC na qual esteve durante oito anos. A atriz prepara-se para viver novas aventuras profissionais.

A atriz, de 37 anos, anunciou que terminou o contrato de trabalho que mantinha com a estação de Paço de Arcos há quase uma década. Agora, a intérprete sente-se mais “livre” e “aventureira”.

A confirmação foi feita em entrevista à revista “TV Guia”. De acordo com a publicação, Inês Castel-Branco garantiu que é “um bocadinho aterrorizador”, mas que, neste momento, pode aceitar trabalhos que “antes não podia”.

Ao dizer adeus ao terceiro canal, a atriz vai passar a ser vista pelo público português no pequeno ecrã com a série “Conta-me Como Foi”, da RTP1. Deste elenco fazem parte ainda Miguel Guilherme, Luís Ganito, Rita Blanco, Catarina Avelar, entre outros.

A intérprete tem sido notícia da Imprensa por estar alegadamente numa relação amorosa com o também ator Pedro Sousa. Segundo os meios de comunicação, os dois apaixonaram-se durante as gravações da novela “Nazaré”.

O último projeto de ficção da SIC do qual Inês Castel-Branco fez parte foi “Nazaré”, que conta com Carolina Loureiro, Afonso Pimentel e José Mata como protagonistas. O drama ainda está no ar.

LEIA TAMBÉM: