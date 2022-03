Inês Castel-Branco regressa à TVI: “Que mais poderia querer nesta fase da minha carreira?”

Inês Castel-Branco voltou à TVI para integrar o elenco da próxima produção. A atriz, que saiu da SIC, não esconde o seu contentamento.

A intérprete, que começou a sua carreia na TVI em 2001 com a série “Super Pai” e que depois participou em várias novelas, bem como na série “Morangos com Açúcar”, vai agora protagonizar a próxima novela do quarto canal.

Inês Castel-Branco vai integrar também, num futuro próximo, outros projetos de ficção, entre telefilmes, séries ou mini-séries.

“É com imensa satisfação que vejo a chegada da Inês à TVI. Ela, além de uma excelente atriz, tem uma versatilidade que se adequa à nossa visão de futuro, relativamente à produção de ficção no Grupo Media Capital. Na TVI, temos um caminho traçado para a Inês e tenho a certeza que será um caminho de sucessos”, afirmou o diretor-geral da estação, Nuno Santos.

Já a atriz revelou que este convite era irrecusável: “volto à TVI com uma personagem super-interessante e num modelo de trabalho que me dará liberdade para fazer outros projetos. Que mais podia querer nesta fase da minha carreira?”

Recorde-se, que nos últimos anos, Inês Castel-Branco participou em várias novelas da SIC, como “Mar Salgado”, “Amor Maior” e, mais recentemente, a primeira temporada de “Nazaré”.