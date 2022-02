Inês Gutierrez desabafa sobre a gravidez: “Não é assim tão cor de rosa como pintam”

Inês Gutierrez tem um projeto digital novo, “Oh My Baby”, uma “série que são nada mais, nada menos do que desabafos” sobre a gravidez.

A apresentadora da TVI, que está grávida de quatro meses, fruto da relação que mantém com João Montez, partilhou este novo desafio com os seus seguidores, no Instagram, e fez algumas confissões.

“Aqui está a minha nova série que são nada mais, nada menos do que DESABAFOS sobre a minha gravidez… uns mais queridos e adoráveis, outros menos fofos e desagradáveis.

Há quem diga que estou a transportar a rainha na barriga e que será dos momentos mais mágicos da minha vida. Mas, vá, tudo é questionável e não é assim tão cor-de-rosa como pintam”, começou por escrever.

“O que mais quero aqui é olhar para as minhas emoções de uma forma crua e partilhar convosco o que tenho sentido em cada fase. Não vos quero dar dicas porque (ainda) não sou boa nisto, mas quero mostrar-vos a minha versão e que oiçam o meu coração.

Todas as curiosidades ou sugestões de temas são bem-vindas nos comentários abaixo. Espero que gostem de embarcar comigo nesta viagem”, rematou.

Durante o vídeo publicado, a comunicadora faz algumas confissões sobre os primeiros meses de gravidez.

“Ando doida com fruta, mas especificamente pêssegos e uvas. Agora estou mais calma porque os primeiros três meses foram muito intensos. Agora estou no quarto mês já abrandou. Mas o João já não aguentava descascar pêssegos. Fora isso não tive nenhum aumento de apetite doido ou desejos, nunca acordei às três da manhã com vontade de comer lagosta”, brincou.

“No primeiro trimestre não senti quase nada. Podem-me crucificar, mas acho que esta ausência de sentimento é mais frequente do que aquilo que é falado. A verdade é que a barriga ainda está pequena”, confessou.