Inês Gutierrez e João Montez vão ter uma menina

Está confirmado. Depois das apostas dos seguidores, os apresentadores Inês Gutierrez e João Montez confirmaram que vão ser pais de uma menina.

Depois do anúncio da primeira gravidez, os fãs e seguidores de Inês Gutierrez apostaram que seria uma menina e… acertaram. A revelação acaba por ser feita pela apresentadora da TVI no perfil de Instagram, depois do chá revelação do bebé.

“A nossa bolha de amor vai receber uma boneca”, revelou Inês Gutierrez.

“Este dia foi inesquecível, provavelmente dos mais emocionantes da minha vida. Estou sempre à espera do momento em que acordo deste sonho. Será possível conseguir reunir tanto amor no mesmo metro quadrado?”, referiu, sobre o chá revelação do bebé.

“Olhar para a nossa família, e para os nossos amigos que são família, e perceber que há tantos corações a explodir de alegria. Parece tudo irreal… Já vos disse que a partilha é o que mais valorizo e é por isso que tento fomentar muito as minhas amizades, a presença na família com o pouco tempo que me resta e que luto diariamente pela minha relação com João… Se esta é a fórmula para me sentir a miúda mais sortuda à face da terra, afinal é tudo tão simples”.

“De uma coisa tenho a certeza: esta baby girl vai estar rodeada de pessoas bonitas e amor nunca lhe vai faltar (ah, e cheira-me que os tios estão loucos para me darem umas noites descansadas). Obrigada, Vida! Sabes o que fazes”, rematou a apresentadora.

João Montez admitiu estar nas “nuvens”. “Reunimos família e os amigos que são casa e desvendámos o que aí vem: a preocupação de qualquer Pai, uma menina. Desde ontem que só me dá para pensar, a fundo, na sorte que eu tenho. A partir daqui vivo para elas, aviso já. As minhas bonequinhas! Não há palavras para agradecer o dia de ontem. Mais um dia que conta para a lista DAQUELES DIAS, sabem? ❤️ obrigado obrigado e obrigado por tudo isto!”, referiu o comunicador da TVI.