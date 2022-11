Inês Herédia recorda início da relação com Gabriela Sobral

Inês Herédia recordou, este sábado, 19 de novembro, o início do relacionamento amoroso com a diretora de Conteúdos e Produção da Plural, Gabriela Sobral.

A atriz, de 32 anos, aceitou conversar com Maria Cerqueira Gomes no programa “Conta-Me”, da TVI. Durante a conversa, a intérprete lembrou que as duas estavam a “sofrer muito por amor”.

“Estávamos as duas muito mal, tínhamos acabado de sair as duas de… cada uma tinha saído de uma relação e estávamos as duas a sofrer muito, muito, muito por amor”, contou a artista.

“Era assumida há pouco tempo, há um ano. Nós vimo-nos no sofrimento. A melhor maneira de veres o coração de alguém é quando essa pessoa está a sofrer. Isso não tenho a menor dúvida! Os maiores pontos de crescimento são quando a vida te manda abaixo e tu tens de te levantar. […] Estávamos completamente transparentes”, explicou.

Inês Herédia contou que se cruzaram devido a um grupo de pessoas que se obrigava a sair de casa para não ficar a sofrer. “Nós cruzámo-nos uma com a outra porque andava ali um grupo de pessoas que se obrigavam a sair de casa para não ficarem ali a chorar”, disse.

“Andava despenteada, queria lá saber se estava gira ou se não estava, e ela igual. Andávamos para ali… e de repente começou a crescer uma coisa que nós até nem…” referiu.

A atriz confessou que, ao princípio, as duas evitaram ter contacto. “Era tudo o que menos precisava era apaixonar-me por uma pessoa que era diretora de um canal [SIC], na altura. Para mim, como atriz a começar… já fazia teatro há oito anos, mas neste país enquanto não fazes televisão não és ninguém, não é?” lembrou.

“Para mim aquilo era uma fonte de problemas. Mas pronto, há coisas que são mais fortes e aconteceu muito rápido. Quando demos por nós já estávamos a viver juntas… Diziam muito ‘vocês metem nojo’. Nós não nos largávamos. E curámo-nos uma à outra”, rematou a intérprete, que tem dois filhos gémeos, Tomás e Luís, em comum com Gabriela Sobral.