Inês Herédia torna-se parceira da Embaixada do Reino Unido na defesa dos diretos LGBT+

Inês Herédia partilhou, esta quarta-feira, 23 de fevereiro, a notícia de que se tornou parceira da Embaixada do Reino Unido na luta pelos direitos LGBTQ+.

A intérprete, publicou uma imagem onde surge sentada ao lado do Embaixador Chris Sainty, na sua casa, onde conversaram “sobre tudo”.

“É com um enorme orgulho que partilho convosco que sou agora parceira da Embaixada do Reino Unido. Na passada quarta-feira tive o prazer e a honra de me sentar com o Sr. Embaixador Chris Sainty, na sua casa, onde conversámos sobre tudo”, começou por escrever.

“Tinha à minha frente um Homem apaixonado por Portugal, apaixonado pelo Reino Unido e acima de tudo, um Homem curioso, interessado e cheio de vontade de aprender. Trocámos ideias e histórias e falámos sobre o futuro. Sobre o tanto que já foi feito e sobre o que falta fazer”, acrescentou.

“O Reino Unido vai este ano, pela primeira vez fazer uma conferência à escala global única e exclusivamente dedicada aos direitos LGBT+, onde estarão representados todos os estados, os maiores ‘stakeholders’, empresas e ativistas catalisadores de mudança para que juntos possamos dar passos concretos para a proteção à escala global de pessoas e direitos LGBT+”, disse ainda.

“‘A Safe To Be Me Global Equality Conference’ será em Londres, já em junho e eu confesso que estou comovida com o caminho interior que fiz até aqui para poder escrever isto com orgulho e sem vergonha; com segurança e sem medo; com alegria e sem escuridão”, referiu.