Inês Lopes Gonçalves deixa aviso perante mau tempo: “Fiquem em casa”

Inês Lopes Gonçalves deixou um aviso aos seguidores para não saírem de casa, se possível, porque Lisboa está com centenas de inundações causadas pelo mau tempo.

A locutora estava a caminho da rádio Renascença quando se deparou com as estradas inundadas em determinadas partes e várias pessoas a entrarem em contramão com os carros para conseguirem encontrar uma saída.

“Se estão a pensar sair de casa, não façam isso. Fiquem em casa porque isto está um caos. Tentei sair, ia a caminho da rádio, ia no Eixo Norte-Sul a sair para a Radial de Benfica, estava tudo parado”, relatou.

A comunicadora frisou que a situação estava “muito complicada”. “As pessoas no meio da estrada a organizar uma própria saída dali em contramão, a tentar entrar em sentido contrário no Eixo Norte-Sul, está muito complicado”, rematou.