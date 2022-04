Inês Lopes Gonçalves é a nova apresentadora do “5 Para a Meia-Noite”

A nova apresentadora do programa “5 para a Meia-Noite” é Inês Lopes Gonçalves. A nova temporada chega à RTP1 em outubro.

As caras conhecidas da estação pública juntaram-se no Cineteatro do Capitólio, em Lisboa, para a apresentação da nova grelha.

Em cima do palco estiveram Vasco Plameirim, Catarina Furtado, Rita Marrafa de Carvalho e Silvia Alberto a conduzir o evento.

Quando o assunto foi o entretenimento, uma das grandes novidades chega com o “talk-show” “5 Para a Meia-Noite” e a nova apresentadora: Inês Lopes Gonçalves.

Recorde-se que apresentadora já tinha participado em edições anteriores como co-apresentadora de Filomena Cautela.