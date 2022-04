Inês Lopes Gonçalves muda-se para as manhãs da Rádio Renascença

Inês Lopes Gonçalves, que nos últimos anos esteve na Antena 3, mudou-se para a Rádio Renascença. A apresentadora irá integrar a equipa do programa “As Três da Manhã”.

A mais recente contratação da Rádio Renascença. Inês Lopes Gonçalves irá juntar-se a Joana Marques, Ana Galvão e Filipa Galrão no formato das manhãs da estação, anunciou a própria, esta quinta-feira, 17 de junho.

A também apresentadora de televisão, que atualmente apresenta o “5 Para a Meia-Noite”, na RTP, e do formato “Traz P’rá Frente”, na RTP Memória, regressa à antena na qual se estreou em rádio,.

“O regresso da Inês é uma excelente notícia. Tendo por base a sua formação jornalística, a sua experiência no entretenimento, as suas capacidades no humor e a simplicidade que imprime na comunicação, a Inês vai ajudar a Renascença a cumprir o seu grande objetivo – estar ‘a par com o mundo’ em todas as dimensões, através de uma linguagem contemporânea e direta”, afirma Pedro Leal, director-geral de produção da estação.