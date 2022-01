Acidente leva Inês Mocho às urgências

A influenciadora digital Inês Mocho revelou que foi parar às urgências, esta quarta-feira, após ter caído de uma escada e magoado o lado direito da cara.

Após horas nas urgências hospitalares, a maquilhadora profissional surgiu com o rosto pisado e inchado num vídeo partilhado nos InstaStorires, ferramenta do Instagram, relatando detalhes do acidente.

“A descer as escadas para o estacionamento, tropeço no primeiro degrau e não consegui agarrar-me a mais nada. O ponto de encontro foi a minha cara com o chão”, afirmou a também youtuber e blogger, de 31 anos.

No entanto, Inês Mocho sublinhou alguns “pontos positivos”. “No meio disto tudo […] não parti os dentes, a pestana só levantou um bocadinho”, revelou, acrescentando que esteve ” o dia todo nas urgências” porque os médicos receavam que tivesse feito uma fratura na face, devido ao inchaço.

A influenciadora lançou, recentemente, o perfume da própria marca “IM Cosmetics”, feito a pensar em “mulheres poderosas e sensuais, que não têm qualquer receio de assumir o que gostam nem o que querem”.