Inês Morais, a socióloga sem paciência para o “politicamente correto”, venceu ‘BB 2024’

Numa noite marcada por um duelo feminino, Inês Morais venceu Daniela Ventura e trouxe para casa o prémio final do “Big Brother 2024”: 100 mil euros

Licenciada em Sociologia e mestre em Relações Internacionais, Inês Morais, de 24 anos e natural de Viseu, levou para casa o prémio final de 100 mil euros no reality show da TVI conduzido por Cláudio Ramos, “Big Brother 2024”. A participante acabou por levar a melhor no duelo final feminino diante de Daniela Ventura, com 61% dos votos face a 39%.