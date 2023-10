Infanta Maria Francisca está “muito calma” com o casamento

Quase a subir ao altar, a infanta Maria Francisca de Bragança esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, que também falou com os duques.

A infanta Maria Francisca de Bragança esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e contou alguns detalhes da cerimónia que a vai unir a Duarte Maria. A infanta acredita que no dia do casamento, neste sábado, no Palácio Nacional de Mafra, até pode ficar “nervosa”, mas que, por enquanto, está “muito calma” com toda a situação.

Maria Francisca contou que vai haver um ensaio geral da cerimónia no local do casamento e que esta sexta-feira, à noite, haverá a receção para “quem vem de fora”.

O número “dois” também parece ser algo recorrente no casamento. Haverá dois bolos, sendo um deles para quem estiver, do lado de fora, a assistir à cerimónia. A noiva também terá dois vestidos distintos: um para o enlace e outro para o jantar, “mais descontraído, mais leve”.

A infanta contou ainda que a lista de convidados conta com 1200 pessoas e que vai utilizar o diadema da rainha D. Amélia.

Após o casamento, o casal abandonará Portugal e irá viver para Londres, Inglaterra, a partir de janeiro.

A polémica do voluntariado

Os duques de Bragança, Isabel de Herédia e Duarte Pio, também estiveram à conversa com Manuel Luís Goucha e comentaram a polémica que “invadiu” a Internet, e que foi noticiada pela N-TV, sobre o voluntariado para o casamento.

“Quem pediu foi a Real Associação, a Juventude Monárquica, que são instituições independentes e que quiseram associar-se ao casamento, a fazer animação de rua com os recursos próprios”, começou por explicar Isabel de Herédia.

“Eles têm a organização deles e quiseram participar de alguma maneira e poder também dar aos portugueses, que quisessem participar, uma festa lá fora”, contou ainda.

“Houve ali um mal-entendido e quem quer também trocar as coisas e ser mauzinho confunde as coisas, como se estivéssemos a pedir patrocínios, o que não é o caso. Temos alguns amigos que nos quiseram oferecer, como por exemplo o chef Hélio Loureiro que quis oferecer, fez questão porque é muito amigo nosso, de longa data”.