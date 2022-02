Infetado com covid-19, Flávio Furtado foi hospitalizado com pneumonia

Flávio Furtado revelou, esta sexta-feira, 22 de janeiro, que foi hospitalizado com uma pneumonia devido à infeção de covid-19.

Uma semana depois de ter anunciado que testou positivo ao novo coronavírus, na sequência de um contacto com um infetado, Flávio Furtado foi diagnosticado com uma pneumonia.

“Depois de tudo o que é sintoma, falta de ar e uma ida ao hospital e a notícia de que estás com pneumonia. Não virem as costas a este problema. Fiquem em casa. Usem sempre máscara”, pode ler-se numa publicação no Instagram.

Além de Flávio Furtado, também os comentadores do “reality show” “Big Brother – Duplo Impacto”, da TVI, Pedro Crispim e Ana Garcia Martins, conhecida por “A Pipoca Mais Doce”, estão infetados com covid-19.