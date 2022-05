Infetado com Covid-19, José Carlos Malato falha Eurovisão 2022

José Carlos Malato vai falhar o Festival Eurovisão da Canção 2022, em Turim, Itália, por ter testado positivo num teste PCR que fez depois de ter terminado o isolamento.

Após ter marcado presença em diversas edições do certame internacional, o apresentador vai falhar o concurso deste ano em território italiano, no qual a cantora MARO está em representação de Portugal.

O comunicador esteve infetado com covid-19 desde sábado. Apesar de ter chegado ao fim o confinamento obrigatório, o exame PCR que precisou de realizar para viajar com o segundo grupo da delegação portuguesa deu positivo.

“No passado sábado à noite testei positivo à covid-19. Apesar de já ter, tecnicamente, alta amanhã, o teste PCR continua a dar positivo. Este facto impede-me de viajar, este sábado, com o segundo grupo da delegação rumo a Turim”, informou.

“Com muita pena minha, não poderei fazer os comentários, em directo, com o Nuno Galopim como é habitual. Desejo a todos a melhor sorte – à MARO em especial -, e a continuação de um excelente trabalho à exemplar delegação portuguesa da RTP a que me orgulho de pertencer!” prosseguiu.

Recentemente, Milhanas, cantora do coro de MARO, testou positivo ao novo Coronavírus: “Obrigada por todas as mensagens e por todo o amor. Estou assintomática e isolada para me juntar a elas assim que possível”.