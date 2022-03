“Influencer” Inês Mocho aborta de gémeos e retira a trompa

Inês Mocho revelou que abortou de gémeos e retirou a trompa depois de ter sido diagnosticada com uma gravidez ectópica.

A influenciadora digital foi diagnosticada com uma gravidez ectópica, ou seja, o embrião que se forma fora do útero, tendo sido obrigada a abortar quimicamente e ainda retirar a trompa, como a própria partilhou numa publicação no Instagram.

“Partilho todos os dias a minha realidade na medida em que me sinto confortável. Quem me segue já há algum tempo sabe que já passei alguns tormentos devido à endometriose. Felizmente consegui engravidar e foi uma gravidez santa”, afirmou, referindo-se a Leonor, a primeira filha em comum com Miguel Domingues.

“EM agosto do ano passado tive uma gravidez ectópica e consequente aborto químico. É algo bastante violento física e psicologicamente. Só tive alta em dezembro e só aí me caiu a ‘ficha’. Fiz o luto do filho que queria ter e não tive”, acrescentou.

A também maquilhadora profissional revelou ainda que em fevereiro descobriu que estava novamente grávida, mas a gestação não era viável.

“Enchi-me de pensamentos positivos de que estava tudo bem. Quando ouvi a médica dizer ‘é gravidez ectópica e desta vez são gémeos’ o meu mundo pareceu parar, abrandar, senti-me zonza. Os momentos seguintes são fragmentos e muito rápidos. […] Foi tudo tão rápido que nem deu para processar”, referiu.

“Tive que abortar e tirar a trompa. Correu tudo bem e estou fisicamente confortável. Mas há momentos em que não aceito o que aconteceu e há momentos em que me questiono o porquê das coisas, que penso nestes três bebés que já ‘perdi’. […] Ainda assim sou uma abençoada. Não consigo imaginar como será passar por tudo isto antes de ter filhos”, sublinhou.

Inês Mocho destacou ainda que ninguém é “menos mulher” por não ter “uma trompa, um seio, ou seja o que for”.