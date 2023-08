Influenciador Nuno Castanheira morre aos 28 anos enquanto dava a volta ao mundo

Nuno Castanheira estava a cumprir o sonho de dar a volta ao mundo. Influenciador morreu aos 28 anos num acidente trágico, no Paquistão.

Nuno Castanheira estava a caminho de cumprir o seu sonho: dar a volta ao mundo. O influenciador começou a jornada, de mota, a 21 de maio deste ano. Porém, faleceu antes de o conseguir realizar.

A CNN Portugal avançou com a notícia da morte do jovem de 28 anos, esta quinta-feira, dia 3 de agosto, devido a uma colisão entre o motociclo e uma pickup.

De acordo com o jornal “The Express Tribune”, Nuno Castanheira tinha chegado ao Paquistão um dia antes do acidente, que provocou dois feridos que seguiam no automóvel.

O influenciador estava a documentar toda a sua jornada nas redes sociais. Partilhava fotografias, vídeos e experiências da viagem em que seguia. A última publicação do jovem, natural de Marinha Grande, foi no Irão, país no qual esteve antes de chegar ao Paquistão, e contava o desejo de poder acampar no deserto, o que não consegui fazer devido às condições climatéricas.