Influenciadora digital Camila Coelho revela que sofre de epilepsia

A influenciadora digital brasileira, com 8,6 milhões de seguidores no Instagram, revelou que sofre de epilepsia. Esta doença neurológica interfere com o seu sonho de ser mãe.

Em entrevista ao programa “This Morning”, da CBS, Camila Coelho abordou pela primeira vez a condição que lhe foi diagnosticada ainda na infância, aos nove anos.

“Tenho epilepsia e sou grata pela minha vida todos os dias! Em honra do Dia da Epilepsia, decidi finalmente abrir o meu coração. […] Mais de 50 milhões de pessoas vivem com epilepsia, e a maioria leva uma vida normal, então devemos quebrar este estigma e falar sobre o assunto”, afirmou a blogger na legenda de um vídeo publicado na conta de Instagram, no qual mostra um excerto da entrevista.

https://www.instagram.com/p/B8Y9vshHS2m/

No entanto, Camila Coelho confessou que esta doença dificultou o processo de engravidar. “A pior parte é agora, quando penso em ter bebés. Se tiveres uma convulsão quando estiveres grávida, podes perder o bebé. Estou um pouco assustada”.

A youtuber revelou que foi aconselhada a parar de tomar a medicação para engravidar mas, ao procurar um novo neurologista, este alertou-a para não o fazer.

“Ele disse: ‘Se não estiveres medicada e tiveres uma convulsão, podes perder o bebé. Podes prejudicar a tua saúde’. Mas e se o meu filho nascer e houver um problema? Ia sentir-me culpada. É a decisão mais difícil da minha vida”, relatou.

Recorde-se que Camila Coelho está casada com Ícaro Brenner há cerca de dez anos.