Influenciadora digital Mia Rose está noiva

A influenciadora digital Mia Rose deu o “sim” ao namorado. Cantora partilhou a novidade nesta tarde nas redes sociais.

Em pouco mais de 24 horas, mais um famoso ficou noivo, neste caso, uma famosa: depois do anúncio do noivado de Simão Sabrosa com Vanessa Rebelo, no passado fim de semana, Mia Rose contou que vai casar-se.

“Aquele com quem vamos casar”, escreveu a influenciadora digital na tarde desta segunda-feira, como legenda de uma imagem na qual aparece ao lado de namorado e já com o anel no dedo.

Recorde-se que Mia Rose teve uma relação com o músico dos D.A.M.A Miguel Cristovinho, quem nasceu um filho.