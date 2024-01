A influenciadora digital Yolanda Tati foi mãe pela segunda vez. A antiga radialista partilhou as primeiras fotos do bebé Máximo.

O pequeno Máximo chegou à vida de Yolanda Tati e do namorado, Marco Turco, e é agora o filho mais novo da influenciadora digital depois de Leonardo.

“Bem-vindo à tua família, Max! Que bom é finalmente conhecer-te… Estamos todos noutra dimensão com a tua chegada: És perfeito! Nem acredito que te desenhei assim ao longo destes meses todos… A encontrar um novo equilíbrio, onde cada peça vale tudo para nós”, começou por referir nas redes sociais.

“Os manos já se conheceram… O mano Leo teve uma reação insólita, mas depois falamos disso… A vovó é Deus na Terra e o papá é o melhor que eu podia ter escolhido para os meus filhos”, acrescentou.

“Depois deixo aqui o meu relato deste segundo parto (difícil, eu não sou de parir bem, já aceitei) como tinha prometido, em especial para as meninas que me têm enviado mensagem devido ao histórico de Pre-eclâmpsia no parto”, concluiu Yolanda Tati.