Início do processo de Sara Carreira adiado por greve dos oficiais de justiça

A fase de instrução do processo de Sara Carreira foi adiada devido à greve dos oficiais de justiça do tribunal. Tony Carreira e Fernanda Antunes só souberam depois da chegada ao local.

Depois de ter sido pedida a abertura do processo ao Ministério Publico por não concordar com a decisão final, por parte do cantor, da ex-mulher, dos arguidos Cristina Branco e Tiago Pacheco, o caso foi adiado no Tribunal de Santarém.

Segundo a revista “Nova Gente”, Tony Carreira e Fernanda Antunes só tiveram conhecimento da greve dos profissionais quando chegaram ao local em que se iria dar o processo.

Além de Cristina Branco e de Tiago Pacheco, Ivo Lucas e Paulo Neves são os restantes arguidos do processo. Em causa está o acidente que vitimou a jovem cantora Sara Carreira, a 5 de dezembro de 2020, na A1, na zona de Santarém.