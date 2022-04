Inscrições abertas. “Quem Quer Namorar com o Agricultor?” regressa à SIC

O programa “Quem Quer Namorar com o Agricultor?” está de regresso à SIC com uma nova temporada. As inscrições já estão abertas.

Depois de três edições transmitidas pela estação de Paço de Arcos, o formato em que um grupo de agricultores solteiros procura a sua cara-metade vai para o ar de novo na antena do terceiro canal.

No perfil de Instagram, a SIC anunciou que as inscrições já abriram. “Encontrar um novo amor e viver no campo uma história inesquecível? Esta é a oportunidade de fazer parte desta experiência única e viver a maior aventura da sua vida”, começou por escrever.

“O programa que conquistou os portugueses está de volta à SIC e você pode ser um dos protagonistas da próxima temporada de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’. Inscreva-se através do email [email protected] ou do número 913 065 950”, concluiu.

As três temporadas anteriores foram apresentadas por Andreia Rodrigues, que está grávida da segunda filha, Inês. A bebé, que deverá nascer em março, é fruto do casamento entre a apresentadora e o diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira.

Recentemente, a comunicadora publicou uma fotografia nas redes sociais, na qual destacou a “barriguinha de grávida”.