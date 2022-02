Inscrições para o “Big Brother” encerram na sexta-feira

As inscrições para o “Big Brother”, que estreia em breve, encerram na próxima sexta-feira. Há quase 20 mil inscritos para o “reality show” da TVI.

Ainda sem data de estreia, a estação televisiva anunciou que na próxima sexta-feira, 20 de agosto, à meia-noite, fecham as inscrições para a mais recente edição do formato da TVI.

Segundo dados divulgados pelo canal, Há quase 20 mil inscrições, com 51 por cento do sexo masculino e 49 do feminino. A estação de Queluz de Baixo não regista inscrições de maiores de 65 anos.

Sobre quem será o apresentador ou a apresentadora do “Big Brother”, ainda não se sabe. “O topo da carreira estou a realizá-lo agora que é apresentar um programa de manhã. Estou zero preocupado com quem vai apresentar o ‘Big Brother’ em setembro”, referiu Cláudio Ramos, ex-apresentador do programa, numa entrevista recente à N-TV.