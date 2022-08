Internado no hospital, Paulo Futre agradece mensagens de apoio

Paulo Futre agradeceu as mensagens de apoio que recebeu depois de ter sido internado no Hospital Santa Maria, em Lisboa, por se ter sentido mal no funeral da mãe.

O antigo futebolista, de 56 anos, fez questão de deixar uma mensagem no perfil de Instagram a descansar os seguidores, agradecendo também todo o apoio que tem recebido neste momento.

“Amigos, muito obrigado a todos pelo vosso apoio. Vou continuar a lutar, porque ainda faltam muitos jogos por jogar. Um abraço forte”, pode ler-se na publicação do antigo craque da Seleção Nacional.

Paulo Futre sentiu-se mal e, numa primeira instância, foi levado para o Hospital do Barreiro. De seguida, o antigo atleta acabou por ser reencaminhado para a unidade de saúde em Lisboa.

Aquando da morte da sua mãe, o antigo futebolista, que passou por clubes como Benfica, Sporting, Porto, AC Milan e Atlético de Madrid, já tinha manifestado a sua dor. “Até sempre, minha querida mãe, descansa em paz”, escreveu.